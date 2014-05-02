Світовий банк виділить Пакистану $12 млрд кредиту на 5 років
Перший транш у розмірі одного мільярда доларів буде відправлений Пакистану наступного тижня
Світовий банк схвалив виділення Пакистану кредиту в розмірі 12 мільярдів доларів на п'ять років, повідомляє в п'ятницю агентство Рейтер з посиланням на заяву міністерства фінансів країни.
У повідомленні йдеться, що кошти будуть направлені на "енергетику, економіку, боротьбу з тероризмом і освіту". Перший транш у розмірі одного мільярда доларів буде відправлений Пакистану наступного тижня.
Процентна ставка за цим кредитом - два відсотки.
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Як повідомляє агентство, Пакистан відчуває серйозну енергетичну кризу і недоотримує податкові збори, країна вже набрала велику кількість кредитів, щоб компенсувати зростаючі витрати уряду.