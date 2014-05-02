"Трійка" схвалила транш кредиту Португалії на 2,6 млрд євро

"Трійка" кредиторів - представників ЄЦБ, Єврокомісії та МВФ - провела останню оцінку стану економіки Португалії, давши позитивний висновок, і тим самим відкрила шлях завершального кредиту зовнішньої фінансової допомоги країні на 2,6 мільярда євро, йдеться в повідомленні "трійки", передає Прайм.

Оцінка проходила з 22 квітня по 2 травня. Програма підтримки Португалії з боку ЄС завершується 17 травня. Португалія - одна з чотирьох країн єврозони, які отримали в зв'язку з кризою міжнародну допомогу: ЄС і МВФ у 2011 році схвалили їй кредити приблизно на 80 мільярдів євро. Країна до моменту завершення підтримки від Євросоюзу повинна буде відновити доступ до ринків капіталу для самостійного фінансування бюджетних потреб. Якщо цього не відбудеться, єврозона може розглянути можливість додаткової підтримки, щоб уникнути потрясінь в країні і на ринках.

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"Економічне відновлення розширюється. Експорт продовжує вести за собою економічне зростання, приватні інвестиції і споживання почали зростати", - йдеться в повідомленні "трійки".

Програма відновлення економіки країни йде наміченим курсом до свого завершення. При цьому кредитори відзначають високе безробіття і рівень боргу в економіці Португалії.

Рада міністрів економіки та фінансів (Екофін) і МВФ повинні схвалити цей звіт "трійки", що може відбутися в червні, йдеться в повідомленні. "Це дозволить перерахувати 2,6 мільярда євро (1,7 мільярда євро від ЄС і приблизно 0,9 мільярда євро від МВФ)", - повідомляє "трійка".