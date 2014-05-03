Швейцарія додала до "чорного списку" 10 росіян і 5 українців

У новий «чорний список» потрапили 15 осіб. Серед них фігурують 10 росіян і п`ятеро осіб, причетних до заворушень на південному сході України. Загалом список налічує 48 прізвищ.

Про це повідомляє Радіо «Свобода».

Влада Швейцарії підкреслює, що основна мета ухвалення такого списку – перешкодити ігноруванню міжнародних санкцій, пов`язаних із ситуацією в Україні.

Стосовно всіх осіб у списку вводяться обмеження на фінансові операції на території Конфедерації, вони не зможуть перевести до Швейцарії свої активи.

Швейцарським фінансовим посередникам заборонено встановлювати нові ділові стосунки з фізичними особами, зазначеними в списку.

Всім особам, що потрапили в список, заборонено в`їзд до Швейцарії на підставі того, що країна, не будучи членом ЄС, входить до Шенгенської зони і застосовує загальноєвропейські правила.

В оновлений список, який набрав чинності 2 травня, увійшли постійний представник президента в Криму Олег Белавенцев, міністр у справах Криму Олег Савельєв, губернатор Севастополя Сергій Міняйло, віце-спікери Держдуми Людмила Швецова та Сергій Неверов, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, глава Донецької народної республіки Сергій Пургін, представники так званого керівництва «Донецької народної республіки» Денис Пушилін і Сергій Циплаков.

Раніше у відповідь на агресію РФ проти України Берн заморозив рахунки в банках Конфедерації екс-президента Віктора Януковича і представників з його оточення, призупинив поставки в Росію товарів військового призначення, реалізацію програми тренування в Швейцарії російських військових фахівців, а також переговори з Росією щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі.