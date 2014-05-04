Порошенко запевнив, що спрощенна система оподаткування бізнесу буде збережена

«Левина доля робочих місць створюється у малому і середньому бізнесі, котрий вижив лише завдяки спрощеній системі оподаткування. Тому, гарантовано буде збережена спрощена система оподаткування», - пообіцяв кандидат в Президенти України Порошенко під час прес-конференції в Кам»янець-Подільському у неділю, 4 травня.

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Кандидат підкреслив, що як людина, яка бере на себе відповідальність за побудову конкурентної економіки та гарного інвестиційного клімату, чітко розуміє, що податкова система повинна бути простою і зрозумілою.

Порошенко вважає, що не треба тримати цілий штат бухгалтерів для того, щоб пояснити малому підприємцю, яким чином розібратися в постійних податкових новаціях. Він переконаний, що ключовою позицією розвитку бізнесу - рівні умови для всіх учасників ринку. «Побудова конкурентної економіки означає: краще працюєш - краще живеш, не залежно від того, яка відстань, які зв’язки з прокурором, податківцем, міліціонером, главою райдержадміністрації, главою антимонопольного комітету, пожежником чи іншими дуже впливовими особами в районі. Ніяких переваг у бізнесі від цього ти не будеш мати», - відзначив Порошенко.