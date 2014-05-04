Маккейн: США готують Україні військову допомогу на $100 мільйонів

Про це сенатор США Джон Маккейн розповів в ефірі телеканалу Інтер.

Він підкреслив, що мова йде не тільки про фінансову допомогу Україні.

"Ми хочемо надати кошти для протидії російській агресії, дати зрозуміти Путіну, що він заплатить високу ціну, якщо захоче захопити Схід України або навіть Південь", - зазначив сенатор.

Читайте такожДержсекретар США закликає Москву припинити підтримку сепаратистів в Україні

Разом з тим, він підкреслив, що прийняття закону може затягнутися, а час в даному випадку "проти нас", передає Українська правда.

Тому Маккейн розповів, що спробує переконати президента США Барака Обаму відправити військову допомогу Україні раніше.

Говорячи про ймовірність подальшої агресії Росії, сенатор висловив упевненість, що президент Росії зараз зважує свої можливості, зосереджує військові сили, посилає провокаторів.

"Насправді він розмірковує не тільки про захоплення Сходу України, а й Півдня, і Молдови та приєднання Придністров'я", - заявив Маккейн.

Він зазначив, що Америка готова відповісти на агресію Путіна тим, що "Росія буде повністю ізольована".

"Ми будемо тиснути, щоб Росія вивела війська, тиснути, щоб відновити статус Криму. Ми вас не кинемо", - підкреслив сенатор.