S&P попередило Україну про можливий дефолт у разі втрати території

Про це заявив в Астані глава комітету суверенних рейтингів Standard & poor's Джон Чемберс, передає NewsRu.

Чемберс підкреслив, що наявний рейтинг України на рівні CCC вже вказує на явну і безпосередню небезпеку дефолту.

"Україна увійшла в кризу з помірним державним борговим тягарем на існуючому обмінному курсі. Але очевидно, що, якщо обмінний курс обрушиться і якщо вона втратить додаткові частини своєї території, її здатність обслуговувати свій борг буде поставлена під загрозу", - зазначив Чемберс.