S&P попередило Україну про можливий дефолт у разі втрати території
04:50, 05 травня 2014Фінанси
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Україну чекає дефолт за міжнародними боргами, якщо вона втратить більшу частину території.
S&P попередило Україну про можливий дефолт у разі втрати території
uk.wikipedia.org
Про це заявив в Астані глава комітету суверенних рейтингів Standard & poor's Джон Чемберс, передає NewsRu.
Чемберс підкреслив, що наявний рейтинг України на рівні CCC вже вказує на явну і безпосередню небезпеку дефолту.
"Україна увійшла в кризу з помірним державним борговим тягарем на існуючому обмінному курсі. Але очевидно, що, якщо обмінний курс обрушиться і якщо вона втратить додаткові частини своєї території, її здатність обслуговувати свій борг буде поставлена під загрозу", - зазначив Чемберс.
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