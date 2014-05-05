Казахстан розраховує вступити до СОТ до кінця року - Назарбаєв

Казахстан розраховує отримати статус повноправного члена Світової організації торгівлі (СОТ) вже в 2014году. Про це на відкритті ради керуючих Азіатського банку розвитку заявив глава держави Нурсултан Назарбаєв, передає ИТАР-ТАСС.

"Переговорний процес щодо вступу Казахстану до СОТ - на стадії завершення. Ми сподіваємося отримати статус повноправного члена організації вже в цьому році", - зазначив Назарбаєв.

Як повідомив раніше заступник міністра економіки та бюджетного планування республіки Тимур Жаксиликов, вступ республіки до СОТ передбачає завершення переговорних процесів за чотирма напрямками. Мова йде про двосторонні переговори щодо товарів, послуг, сільського господарства і системних питань. За словами Жаксиликова, на сьогодні діалог за всіма цими напрямках практично завершено.

"У рамках переговорного процесу залишилися два питання, пов'язані з тарифною гармонізацією при вступі Казахстану до СОТ ", - заявив Жаксиликов. Він додав, що у республіки є спільне розуміння з країнами - україною, як ці проблеми будуть вирішуватися.

Також Назарбаєв заявив, що в 2014 році в республіці будуть прийняті поправки, що передбачають низку преференцій для інвесторів.

"Ми маємо намір створити максимально сприятливий інвестиційний клімат в Казахстані. З цією метою у поточному році ми приймемо новий закон щодо вдосконалення інвестиційного законодавства",- сказав Назарбаєв.

Він підкреслив, що активна робота по залученню іноземних і вітчизняних інвесторів є "основою модернізації економіки країни". "Ми плануємо звільнити інвесторів від сплати корпоративного прибуткового податку (КПН) на 10 років, ввести інвестиційні субсидії, забезпечити стабільність законодавства і прогнозованість тарифів, спростити ввезення іноземної робочої сили", - сказав глава держави.

Він також повідомив, що роботу з інвесторами передбачається налагодити за принципом "одного вікна". Крім того, в республіці планується створити інститут інвестиційного омбудсмена.

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