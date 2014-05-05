ПриватБанк переходить на особливий режим роботи в Донецькій і Луганській областях

Зокрема, припинена робота інкасаторів, приймання готівки в терміналах самообслуговування і робота відділень.

Ніякі обмеження щодо доступу до рахунків не вводяться. Працювати зі своїми рахунками можна в звичайному режимі через Інтернет-банк Приват24, мобільні програми або звернувшись у будь-яке відділення Приватбанку у сусідніх, більш спокійних областях.

Співробітники Приватбанку у всіх регіонах України проінструктовані обслуговувати клієнтів з Донецької та Луганської областей максимально якісно, швидко і, по можливості, без черги.

“Ми переходимо на особливий режим роботи в Донецькій і Луганській областях. За нинішніх умов ми не можемо і не маємо права змушувати людей ходити на роботу в Донецькій і Луганській областях, коли у відділення банку вриваються люди зі зброєю, в містах захоплюють автомобілі інкасації і викрадають гроші, - повідомляє прес-служба Приватбанку. - Всі рахунки клієнтів знаходяться в безпеці - до них є доступ з Інтернет-банку Приват24, з мобільних додатків. Без обмежень можна розраховуватися картками в магазинах, здійснювати безготівкові операції в терміналах самообслуговування."

Відсотки за депозитами продовжують нараховуватися у звичайному режимі, керувати своїми вкладами можна через Приват24. Також в Інтернет-банку можна оплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільні телефони, здійснювати грошові перекази.