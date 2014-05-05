Міжбанк відкрився доларом по 11,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 11,4000/11,8000,

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3181/0,3292. Котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,8140/16,3715.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3873/75 (середа - 1,3871/73).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, до закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні 11,5500/11,7000.