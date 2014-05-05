«ПриватБанк» пропонує владі та громадськості спільно охороняти банківську інфраструктуру

Як зазначається у зверненні керівництва банку, сьогодні від безперебійної роботи банку тільки в цих східних регіонах України залежить своєчасне одержання зарплати, пенсій і соціальних допомог, нормальне життя мільйонів людей. Через «ПриватБанк» отримують пенсії понад 400 тис. донецьких і луганських пенсіонерів, в регіоні проживає понад 220 тис. одержувачів інших соціальних виплат.

«В умовах відкритого збройного протистояння і масових фактів мародерства та вандалізму стає неможливим забезпечити безпеку клієнтів і співробітників, тому "ПриватБанк" змушений призупинити роботу відділень і банкоматів», - зазначають у повідомленні.

«ПриватБанк» звертається до влади, громадських рухів, всіх мешканців Донецької та Луганської областей з пропозицією організувати спільними зусиллями безпечну роботу банківських відділень, інкасаторського транспорту для безперебійного банківського обслуговування населення», - йдеться в офіційному повідомленні банку.

Перш за все, «ПриватБанк» звертає увагу на необхідність забезпечення безпечної інкасації і завантаження готівкою найбільшої в регіоні мережі, що включає 1059 банкоматів і відділень 411 банків. «ПриватБанк» пропонує як владі, так і громадським рухам східних регіонів забезпечити безперешкодний проїзд по території регіонів інкасаторського транспорту.

Також для нормального обслуговування людей «Приватбанк» пропонує забезпечити спільними зусиллями охорону банківської інфраструктури від мародерів і вандалів. Тільки за останні 10 днів від підпалів, нападів і безглуздого знищення майна в містах Донецької та Луганської областей постраждали 38 банкоматів та 24 відділення «Приватбанку», захоплено 11 інкасаторських автомобілів. Спроби збройного захоплення відділень банку сьогодні ставлять під загрозу не тільки безпеку, але й життя клієнтів і працівників банку.

Служба безпеки «Приватбанку» готова забезпечити координацію зусиль міліції, СБУ, загонів самооборони громадян для відновлення безпечної роботи банківської інфраструктури. Координацією такої роботи займається сьогодні особисто керівник Служби безпеки «Приватбанку» Станіслав Крижанівський, з яким можна оперативно зв'язатися за мобільним телефоном +38 050 328 80 22.



