Доходи держбюджету України зросли на 14,3 млрд гривень

За січень-квітень 2014 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 120,4 млрд грн, що на 13,5%, або 14,3 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, в січні-квітні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 106,2 млрд грн, що на 14,8 млрд грн, або на 16,2%, перевищує показник січня-квітня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 14,2 млрд грн, що нижче за тогорічний показник на 500 млн. грн, або на 3,4%.

Також повідомляється, що в січні-квітні п.р. відшкодовано 13,1 млрд грн ПДВ, що на 5,4 млрд грн (на 29,2%) менше за відповідний показник за січень-квітень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за січень-березень 2014 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 88,7 млрд грн, що на 5,8%, або 4,9 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року

Верховна Рада 27 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.