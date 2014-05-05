На єдиному рахунку Держказначейства залишилося 3,8 млрд гривень

13:36, 05 травня 2014
Фінанси
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Це на 397,850 млн грн, або на 9,45% менше, ніж на початок квітня 2014 року.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на початок травня становив 3,811 млрд грн, що на 397,850 млн. грн, або на 9,45% менше, ніж на початок квітня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з початком року залишок коштів на єдиному рахунку зріс у 2,2 разу, у в річному виразі, порівняно з початком травня 2013 року, залишок зріс на 45,158 млн грн, або на 1,07%.

Нагадаємо, що обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень з видатків.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на початок квітня становив 4,209 млрд грн, що на 618,864 млн грн, або на 17,24%, більше, ніж на початок березня 2014 року.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі відновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн грн, відповідно.

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