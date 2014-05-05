У МВФ прогнозують, що Україна з 2015 року зможе почати скорочення держборгу

Дворічна програма кредитування української економіки в обсязі 17 млрд доларів, схвалена Радою директорів Міжнародного валютного фонду наприкінці квітня, дозволить нашій країні справитися з коливанням курсу гривні, зміцнить фінансову систему, скоротить бюджетні розриви і урівноважить ситуацію на енергетичному ринку, що в сукупності дозволить почати скорочення державного боргу вже з 2015 року.

Про це йдеться у коментарі директора Європейського департаменту МВФ Рези Могадама, опублікованому на сайті організації.

«Україна переживає другу за останні шість років глибоку економічну кризу. Зіткнувшись з багатьма складнощами, включаючи різке зниження золотовалютних резервів і неможливість виконання своїх зовнішніх зобов'язань, влада проголосила курс на комплексні і амбітні реформи», - цитує Могадама прес-офіс МВФ. «Без комплексних заходів, дефіцит бюджету і НАК «Нафтогаз України» досягнуть позамежного показника у 12% від ВВП у 2014 році на тлі нестабільності державних фінансів. У міру досягнення фіскального вирівнювання, Україна зможе в 2015-2016 роках зробити основний акцент на стимулюванні реального сектора і удосконаленні політики державних витрат. У сукупності ці кроки дозволять Україні вже з 2015 року скорочувати обсяг державного боргу», - зазначив експерт.

У зв'язку з цим ключовими реформами влади, на думку Могадама, має стати урівноваження курсової політики шляхом перенесення акцентів монетарної політики на управління внутрішньою інфляцією. «Зростання мінімальної зарплати мусить бути пропорційним зростанню продуктивності», - наголосив директор департаменту МВФ.

Загальна фінансова стабілізація, за словами Могадама, буде досягнута шляхом посилення фінансового регулювання і спостереження – там, де це дійсно необхідно.

«Стабілізація доходів бюджету і загальна бюджетна консолідація у середньостроковій перспективі з подальшим справедливим розподілом коштів дозволить не лише виконати поточні зобов'язання, але й знизити бюджетний дефіцит, - упевнений Могадам. - У свою чергу, кроки з досягнення енергетичної незалежності і скорочення фіскальних розривів по лінії НАК «Нафтогаз» сприятимуть стабілізації в енергетичному секторі».

За словами Могадама, сьогодні важливо розуміти, що запропоновані реформи – це стартова позиція. І тому важливу роль відіграватимуть кроки з удосконалення процедур державних закупівель, боротьби з корупцією, поліпшення адміністрування податків, особливо в частині повернення ПДВ.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. Як очікується, кошти будуть направлені на поповнення резервів Національного банку України і скорочення бюджетного дефіциту. Переговори влади з МВФ як ключовим кредитором економіки України відновилися у березні - після формування нового Кабінету міністрів.