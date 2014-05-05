Україна цього року зможе отримати від МВФ $7,4 млрд

Україна в 2014 році зможе одержати від Міжнародного валютного фонду 7,441 млрд дол. у рамках кредитної програми «стенд-бай», схваленої керівництвом Фонду 30 квітня і опублікованої на офіційному сайті МВФ.

Згідно з документом, МВФ вже схвалив надання Україні 2,058 млрд СПЗ, що еквівалентно 3,189 млрд дол. Також на поточний рік передбачено надання трьох траншів обсягом 914,7 млн. СПЗ, або 1,417 млрд дол., очікуваних у липні, вересні і грудні. Таким чином, протягом 2014 року Україна зможе одержати 7,441 млрд дол. кредитних коштів.

На 2015 рік програма передбачає надання чотирьох траншів по 1,372 млрд СПЗ, або 2,126 млрд дол., у березні, червні, вересні і грудні. І таким чином, у 2015 році Україна зможе одержати 8,504 млрд дол.

Отримання останнього траншу обсягом 686 млн. СПЗ, або 1,063 млрд дол., заплановано на березень 2016 року.

Загальна сума, згідно з графіком, становить 10,976 млрд СПЗ, що еквівалентно 17,008 млрд дол. і становить 800% квоти.

Як повідомляв УНІАН, виконавча рада МВФ схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України обсягом 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виняткової компетенції Фонду, при цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак заявляв, що перший транш від МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. буде спрямовано в резерви НБУ, 2 млрд – на покриття дефіциту держбюджету.

Згідно з програмою реформ, оприлюдненою МВФ, уряд України планує знизити дефіцит держбюджету до 3% ВВП до 2016 року при врегулюванні дефіциту «Нафтогазу» до нульового рівня до 2018 року. Уряд забезпечуватиме стабільність цін при збереженні режиму гнучкого обмінного курсу, для чого до середини 2015 року буде упроваджено політику інфляційного таргетування. Реформування фінансового сектора передбачає посилення нагляду і проведення стрес-тестування банків. Критичними елементами програми, на думку Фонду, є перетворення у сфері держзакупівель, податкового адміністрування, боротьби з відмиванням грошей і з корупцією.

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