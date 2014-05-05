Єврокомісія прогнозує впевнене зростання ВВП більшості країн Євросоюзу

Економіки більшості країн Євросоюзу в 2014-2015 роках вийдуть в зону впевненого економічного зростання. Про це йдеться в опублікованому сьогодні весняному економічному прогнозі Єврокомісії, передає "Прайм".

Так, перша економіка ЄС - Німеччина - після зростання ВВП в 2013 році на 0,4% досягне в 2014 році зростання в 1,8% і вийде на 2% в 2015 році. Тоді як ці показники дещо менш оптимістичні, ніж у зимовому прогнозі ЕК - тоді експерти очікували зростання ВВП Німеччини на 2,1% в нинішньому і наступному році.

Зростання ВВП Франції минулого року становив 0,2%, а в 2014 році, за оцінками ЄК, зросте до 1% і в 2015 році - до 1,5%. Зимовий прогноз ЕК зростання ВВП Франції становив 0,9% на 2014 рік і 1,9% - на 2015 рік.

Британія демонструє помітно кращі результати: 1,7% в 2013 році, 2,7% в 2014 році і 2,5% в 2015 році. Єврокомісія дещо поліпшила зимовий прогноз, який становив 2,4 і 2,3% на 2014 і 2015 рік відповідно.

Єврокомісія очікує значної активізації економіки і в Східній Європі. Провідна країна цього регіону - Польща - у нинішньому році подвоїть показник 2013 року - вийшовши з 1,6% на 3,2% зростання ВВП і дещо поліпшить цей показник у 2015 році - до 3,4%.

Що стосується проблемних країн ЄС, Єврокомісія очікує стабілізації ситуації та поступового відновлення економічного зростання практично всюди. Так, Іспанія, де в 2013 році зберігся спад на рівні 1,3%, вийде на зростання в 1,1% в цьому році і підвищить його до 2,1% в 2015 році. Аналогічні показники для Італії складуть -1,9; 0,6; 1,2%, для Ірландії: -0,3; 1,7; 3,0%; для Греції: -3,9; 0,6; 2,9%. Настільки помітний прогноз зростання цих країн на 2015 рік пов'язаний з глибиною падіння їх економік протягом останніх трьох років.

Разом з тим спад триває в Португалії і на Кіпрі. ЄК оцінила негативну динаміку ВВП Португалії в 2013 році в -4,9%; у 2014 році - в -4,0 і в 2015 в -2,5% відповідно. Кіпр може розраховувати на відновлення зростання тільки в 2015 році на рівні 0,9%, проте в минулому і нинішньому роках Єврокомісія очікує падіння ВВП країни на 5,4 і 4,8% відповідно.

В цілому по 28 країнах Євросоюзу зростання ВВП досягне 1,6% в 2014 році і 2% в 2015 році. Таким чином, ЕК дещо підвищила оцінки економічного зростання порівняно з зимовим прогнозом, коли вони склали 1,4 і 1,9% відповідно.

Що стосується 18 держав зони євро, то Єврокомісія очікує зростання ВВП на рівні 1,2% в 2014 році і 1,6% в 2015 році.