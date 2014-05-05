МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

Курс гривні до долара на рівні 10,5-11,0 грн/дол. є економічно обгрунтованим, але можливе подальше знецінення гривні до рівня 12-13 грн/дол. у разі нових зовнішніх потрясінь.

Про це йдеться у програмі «стенд-бай» Міжнародного валютного фонду для України, схваленій керівництвом Фонду 30 квітня і опублікованій на офіційному сайті МВФ.

У документі наголошується, що стандартні кількісні методи оцінки на базі ефективної процентної ставки дають підстави вважати, що гривня рухається до свого фундаментально обгрунтованого курсу.

«Результати аналізу по трьох підходах означають, що курс гривні на рівні 10,5-11,0 грн/дол. достатньо близький до фундаментального», - йдеться у документі.

Водночас, фонд не виключає подальшого знецінення гривні до рівня 12-13 грн/дол. у разі нових зовнішніх потрясінь.

«Нові зовнішні потрясіння, зокрема зміна цін на імпортований газ або зміни в торгових відносинах з Росією і ЄС можуть змінити дефіцит поточного рахунку (платіжного балансу - УНІАН), що лежить в основі, і пересунути цю оцінку до рівня 12-13 грн/дол.», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виключної компетенції Фонду, при цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. будуть направлені у резерви НБУ, 2 млрд – на покриття дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, що в лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., таким чином, з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%. Після цього гривня почала планомірно зміцнюватися, і сьогодні, 5 травня, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 11,40 грн/дол.

Експерти очікують подальшого зміцнення гривні завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду й інших міжнародних організацій у разі продовження активних заходів Нацбанку проти валютних спекулянтів і стабілізації політичної ситуації в країні.

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