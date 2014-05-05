Долар на закритті міжбанку зріс до 11,85 грн

У понеділок, 5 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, на 12:00 звузився спред до 11,5000/11,8000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,6500/11,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,8140/16,3715, на 12:00 ціни пішли вгору до 15,9535/16,3755. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,1615/16,4450.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3181/0,3292, на 12:00 ціни підвищилися до 0,3210/0,3294. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3238/0,3295.

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У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,8175 (+0.1875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3865/1,3885.