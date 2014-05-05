Обсяг відшкодувань ПДВ у квітні склав 4,2 млрд грн - Держказначейство

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємствам і організаціям України у квітні становив 4,19 млрд грн, причому відшкодування отримали майже 1500 організацій, компаній і установ країни.

Про це йдеться у звіті Державної казначейської служби, вперше опублікованому за дорученням уряду України.

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Найбільший обсяг відшкодувань припав на Донецьку область, де він становив 2,1 млрд грн (відшкодування отримали підприємства 54), найменший - на Рівненську - 6 млн грн (53 підприємства) і Житомирську область - 11,2 млн грн (67 підприємств).

У цілому по Україні обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємцям України у 1-му кварталі поточного року становив 8,9 млрд грн, а у першій декаді квітня - 1,4 млрд грн.