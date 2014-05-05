Понад $1 млрд від МВФ піде у резерви Нацбанку

Понад 1 млрд дол. із першого траншу Міжнародного валютного фонду будуть зараховані до золотовалютних резервів Національного банку України, що дасть змогу зміцнити фінансову систему і посилити стабільність національної валюти, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ з посиланням на заяву голови Нацбанку Степана Кубіва.

Глава НБУ нагадав, що Україна одержить перший транш від МВФ в обсязі 3,19 млрд дол. вже найближчими днями.

«Ця програма відкриває нові можливості для ширшої фінансової підтримки міжнародних фінансових інституцій», - сказав Кубів і зазначив, що надходження коштів від міжнародного співтовариства стане позитивним сигналом для іноземних інвесторів і вітчизняної бізнес-спільноти, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату і посиленню стабільності національної валюти.

«Спільні зусилля фахівців Національного банку, уряду України і Міжнародного валютного фонду уможливили отримання такої фінансової підтримки МВФ, - додав Кубів. - Ми усвідомлюємо всю повноту нашої відповідальності і ставимо перед собою амбітні завдання, серед яких реформування фінансового сектора і забезпечення надійної, прозорої і стабільної роботи банківської системи України, що, у свою чергу, допоможе нашій країні продемонструвати в недалекому майбутньому стійке економічне зростання».

Читайте такожМВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму надання допомоги Україні «стенд-бай» в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виключної компетенції Фонду. При цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол. Таким чином, з початку року гривня девальвувала до долара США більш як на 60%. Після цього гривня почала планомірно зміцнюватися, і сьогодні, 5 травня, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 11,40 грн/дол.

Експерти очікують подальшого зміцнення гривні завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій при продовженні активних заходів Нацбанку проти валютних спекулянтів і стабілізації політичної ситуації в країні.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол.