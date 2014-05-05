МВФ рекомендує Нацбанку продовжити підтримку ліквідності банків

Як наголошується в документі, програма Фонду спрямована на зміцнення стійкості фінансової системи України за допомогою підтримки банківської ліквідності, оцінки фінансової стійкості банків, реструктуризації і рекапіталізації банків, вдосконалення нагляду і врегулювання проблемної заборгованості банків.

Зокрема, згідно з документом, Нацбанк у найближчій перспективі повинен продовжити забезпечення ліквідності банків для підтримки їх платоспроможності. Крім того, НБУ перегляне вимоги до обов'язкових резервів і вимагатиме від найбільших банків щотижневі прогнози руху грошових коштів, щоб забезпечити прозорість і оперативність інструментів з підтримки ліквідності.

В рамках заходів з виявлення банків, які потребують рекапіталізації і реструктуризації, НБУ проведе незалежну діагностику 35 найбільших банків, на які припадає близько 82% активів банківської системи. Тестування 15 найбільших банків буде завершено до кінця липня, ще 20 найбільших банків – до кінця вересня 2014 року. Для забезпечення платоспроможності банків НБУ вимагатиме від них представити бізнес-плани, які підтверджують достатній рівень капіталу з розрахунку до 2016 року.

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Для приведення системи контролю у відповідність до найкращої міжнародної практики НБУ дозволить банкам поступово вирівнювати нормативи валютної позиції фінустанов протягом 20 місяців, до грудня 2015 року, щоб знизити негативний вплив на капітал банків різких стрибків обмінних курсів.

За технічної підтримки МВФ Нацбанк порівняє практику застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні з провідною міжнародною практикою і після консультацій з МВФ і Світовим банком до кінця листопада 2014 року розробить керівництво для вдосконалення цієї практики. Також Нацбанк надасть МВФ і СБ оцінку відповідності України вимогам Базельського комітету з банківського нагляду і підготує план для усунення відхилень протягом наступних 12-24 місяців.

З метою посилення контролю проблемних позичальників НБУ ухвалив рішення створити централізований кредитний реєстр, що передбачає обмін інформацією між всіма учасниками ринку. Правова основа для функціонування реєстру буде розроблена до кінця серпня 2014 року. Очікується, що реєстр почне працювати в серпні 2015 року.

Важливим кроком для відновлення стійкості банків і відновлення кредитування є врегулювання прострочених кредитів, які, згідно з даними НБУ, на кінець березня досягли 13,3% кредитів банків і покриті резервами на 80%. МВФ наголошує, що згідно з методикою Фонду, з урахуванням даних щодо реструктуризованих кредитів, ця частка становить 23% і збільшуватиметься на тлі стану економіки. У зв'язку з цим уряд розглядає можливість дозволити банкам проводити реструктуризацію кредитів у досудовому порядку, про що буде ухвалено остаточне рішення до кінця жовтня 2014 року. У свою чергу, НБУ залучатиме для оцінки політики реструктуризації банківських кредитів аудиторські фірми, а проведення такої оцінки планується завершити до кінця жовтня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виключної компетенції Фонду, при цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. буде спрямовано в резерви НБУ, 2 млрд дол. – на покриття дефіциту держбюджету.