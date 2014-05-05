Путін підписав закон про створення в РФ національної платіжної системи

Президент РФ Володимир Путін підписав федеральний закон про створення національної системи платіжних карт (НСПК).

Про це повідомляють Вести Экономика з посиланням на прес-службу Кремля.

"Законом з метою забезпечення безперебійності, ефективності та доступності надання послуг з переказу грошових коштів передбачено створення національної системи платіжних карт", - йдеться в довідці до документа.

Питання про створення російської НСПК з'явилося в порядку денному після введення у березні санкцій США проти банку "Росія", що призвело до відмови міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard обслуговувати картки банку і карти деяких інших банків.

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Документ також зачіпає механізм санкцій у разі збою здійснення платежів за міжнародними платіжними системами. У законопроекті міститься поправка про рублеві розрахунки у зовнішньоторговельних угодах російських компаній і про право банків країни закривати рахунки резидентів США, щоб убезпечити себе від санкцій за FATCA.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму США ввели санкції проти РФ. Так, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких введені економічні санкції. Цей список включає в себе 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопоставлені співробітники адміністрації Кремля і банк «Росія».

Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозили операції за картками банку «Росія».

27 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ буде створювати власну платіжну систему. 15 квітня Медведєв запропонував зробити російську платіжну систему «по можливості незалежною» від центрів прийняття рішень поза російською юрисдикцією.