Банки припиняють роботу деяких відділень на сході України

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрсиббанку», фінансова установа призупинила діяльність відділень у Слов'янську, Костянтинівці й Краматорську, а також 10 відділень в Одесі з міркувань безпеки.

Як повідомила прес-служба UniCredit Bank, банк призупинив роботу відділень у Слов'янську.

«Із приводу інших - обговорення йде, але на даний момент ніяких рішень немає», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Прес-служба «Райфайзен Банку Аваль» повідомила про тимчасове призупинення роботи: станом на 5 травня не працюють 25 відділень у Донецькій та Луганській областях. Водночас у прес-службі банку зазначили, що рішення про роботу відділень на сході України переглядаються щодня.

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Згідно з повідомленням прес-служби державного “Ощадбанку”, установа також призупинила роботу всіх відділень на території Слов'янська й Краматорська.

“Керуючись міркуваннями безпеки персоналу, в зв'язку з активною фазою АТО в Слов'янську й Краматорську вимушено закриті всі відділення банку. Посилено заходи з охорони всіх відділень банку в цих областях”, - йдеться в повідомленні.

При цьому решта відділень “Ощадбанку” в Донецькій та Луганській областях працює в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, «ПриватБанк» тимчасово зупинив роботу своїх відділень на території Донецької та Луганської областей.

У середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.