Гривня може зміцнитися до 11 грн за долар - аналітик

Після отримання Україною кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду і стабілізації ситуації на південному сході країни курс гривні може зміцнитися до рівня 11 грн/дол. упродовж кількох місяців, сказав у коментарі УНІАН фінансовий аналітик консалтингової компанії «Альпарі» Олександр Михайленко.

Експерт нагадав, що досягнення угоди з МВФ дозволить розраховувати на залучення додаткових коштів у розмірі близько 15 млрд дол. від Європейського Союзу.

«Це забезпечить підтримку гривні, українському борговому ринку, а також приведе до підвищення кредитних рейтингів нашої країни. Зниження вартості позик спростить процес проведення економічних реформ, коливання курсу гривні стануть менш розмашистими і більш передбачуваними, крім того, знизиться різниця між цінами купівлі і продажу валюти на готівковому і безготівковому ринках», - сказав Михайленко.

На думку експерта, зниження волатильності на валютних ринках сприятиме скороченню валютних ризиків бізнесу і дозволить точніше прогнозувати майбутні грошові потоки. Населення також виграє від стабілізації валютного ринку, оскільки на даний час валютні ризики закладаються в ціну кінцевої продукції, і зниження цих ризиків сприятиме стабілізації роздрібних цін і на ринку енергоносіїв.

Михайленко зазначив, що основні ризики зараз лежать у політичній площині, але МВФ має досвід роботи з країнами, що перебувають у стані політичної невизначеності, і Фонд вже врахував економічні наслідки анексії Криму в своїй програмі.

«Отримання коштів МВФ погіршить і без того напружені відносини з РФ. У цьому випадку можна очікувати подальшого зниження товарообігу і посилення зовнішнього тиску на валютний ринок України. Як приклад останнього можна навести поспіх у відмові від обігу гривні в Криму», - сказав Михайленко.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у рамках виключної компетенції Фонду, при цьому подальші виплати залежатимуть від даних оглядів за критеріями ефективності.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш МВФ у рамках кредитної програми може надійти вже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. будуть направлені у резерви НБУ, 2 млрд – на покриття дефіциту держбюджету.

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Нагадаємо, що в лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., таким чином, з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%. Після цього гривня почала планомірно зміцнюватися, і сьогодні, 5 травня, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 11,40 грн/дол.

Експерти очікують подальшого зміцнення гривні завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду й інших міжнародних організацій у разі продовження активних заходів Нацбанку проти валютних спекулянтів і стабілізації політичної ситуації в країні.