Україна при співпраці з МВФ не повинна озиратися на Росію - аналітик

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін.

«Реакція Росії на відновлення співпраці з МВФ не повинна бути для Києва визначальною. Сьогодні очевидно, що колишня політика паралельного вибудовування відносин і з Заходом, і з Росією вже неможлива насамперед через несприйняття її Кремлем. Москва взяла курс на знищення України як цілісної держави, тому я не бачу ніякого сенсу в тому, щоб намагатися втриматися на двох стільцях, зокрема орієнтуючись на її кредитні ресурси», - сказав Баронін.

Експерт не виключає, що отримання Україною кредитних коштів МВФ буде супроводжуватися посиленням тиску Москви у зв'язку з вимогами розрахунків за газ та сплати штрафних санкцій за газовими контрактами, і до цього потрібно бути готовими.

Водночас, Баронін наголосив, що отримання кредиту МВФ матиме вкрай позитивний вплив на економіку України. «По-перше, це поліпшення ситуації на ринках запозичень. Для України відкриваються двері до міжнародної фінансової співпраці. Вартість залучення позикових коштів як на державному, так і на корпоративному рівні буде істотно знижена. Суверенні рейтинги будуть підвищені. Це значно знизить тиск на економіку країни», - зазначив він.

По-друге, зазначив Баронін, буде стабілізовано курс національної валюти. «Якщо фінрегулятор продовжить відсікання валютних спекулянтів від міжбанку і збереже адміністративний тиск на ринок на тлі стриманості в інтервенціях, то кредит МВФ дасть можливість знизити волатильність національної валюти, зафіксувати її на економічно обґрунтованому рівні 10,8-11,5 грн/ дол., підвищити прогнозованість валютного ринку і знизити загальне боргове навантаження», - сказав він і додав, що стабілізація на макрорівні дасть можливість поліпшити ситуацію в реальному секторі економіки завдяки її пожвавленню, кредитуванню, зарубіжному інвестуванню.

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Водночас, наголосив Баронін, потрібно розуміти, що кредитні кошти МВФ самі по собі не призведуть до виходу України з кризи. «Це ефективний і порівняно дешевий фінансовий інструмент, який уряд може використати для стабілізації економіки. Це важливий сигнал для зовнішніх ринків і зарубіжних інвесторів. Але його необхідно підкріплювати ефективною державною економічною політикою. Так чи інакше, необхідні фундаментальні реформи, ліквідація сепаратизму на Сході, який підриває приплив інвестицій, підвищення прозорості використання бюджетних коштів, боротьба з корупцією тощо», - сказав він.

На думку експерта, ресурси МВФ - це підтримка макрорівня, що не призначена для соціальних виплат або дотацій окремих галузей. «Ключовий напрямок - це насичення міжнародних резервів (ЗВР) або в окремих випадках - покриття бюджетного дефіциту. В даний час, на наш погляд, для України пріоритетом є наповнення ЗВР для підвищення стійкості національної валюти і зниження ризиків при виплатах зовнішніх боргових зобов'язань», - резюмував Баронін.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив дворічну програму «стенд-бай» для України в обсязі 17,01 млрд дол. США (800% квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол. у межах виключної компетенції Фонду, при цьому наступні виплати будуть залежати від даних оглядів за критеріями ефективності.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, перший транш МВФ у рамках кредитної програми може надійти уже 5-8 травня, зокрема близько 1 млрд дол. буде спрямовано в резерви НБУ, 2 млрд дол. - на покриття дефіциту держбюджету.