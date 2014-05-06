Податкова і митниця України будуть щомісячно звітувати перед МВФ

Міжнародний валютний фонд має намір щомісяця і щокварталу одержувати і аналізувати інформацію від Державних податкової і митної служб України, включаючи дані про зібрані податки, митні платежі і надані пільги та відшкодування.

Про це йдеться в спеціальному звіті МВФ по Україні, опублікованому на сайті організації.

«Державна податкова служба і Державна митна служба повинні не пізніше 25 числа кожного місяця подавати дані про отримані доходи, а також про відкладені платежі і накладені штрафи. Крім того, Державна податкова служба повинна щокварталу подавати звіти про надані податкові пільги із зазначенням обсягу. тривалості пільги, безпосереднього одержувача пільги, а також можливого розрахунку втрат бюджету із-за пільгового оподаткування», - йдеться в доповіді.

Крім того, щомісячними, як очікується, повинні бути доповіді податкової служби щодо стягнення та відшкодування податку на додану вартість із зазначенням не лише виплат, а й заявок від підприємств, а також із зазначенням причин відсутності або відмови у відшкодуванні податку, у разі, якщо такі матимуть місце.

«Також ми чекаємо надання щомісячних доповідей щодо загального наповнення дохрдної частини державного бюджету в частині податкових надходжень і щомісячних доповідей про виконання місцевих бюджетів», - йдеться в доповіді МВФ.

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Раніше Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання доходної частини державного бюджету України за підсумками 2014 року до 677,3 млрд грн при одночасному зростанні видаткової частини до 755,3 млрд грн, що істотно перевищує закладені урядом показники в 475,3 млрд грн і 546,2 млрд грн відповідно. Проте ці показники, як зазначали в МВФ, є досяжними в рамках програми реформ, які схвалені і проводяться урядом України та підтримані фахівцями Фонду.

МВФ є ключовим кредитором України. У ніч на 1 травня Рада директорів Фонду схвалила дворічну програму кредитування економіки України загальним обсягом 17 млрд дол., з яких 7,4 млрд дол. можуть надійти до України вже в поточному році.