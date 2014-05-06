США вимагають від швейцарського банку Credit Suisse виплати понад $1 млрд

Міністерство юстиції США добивається від швейцарського банку Credit Suisse виплати понад $1 млрд за те, що цей фінансовий інститут сприяв заможним американцям в ухилянні від сплати податків.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на електронну версію американської газети The Wall Street Journal.

За відомостями джерел видання, влада США впевнена, що зможе змусити другий за величиною банк Швейцарії визнати ці порушення і піти на цю угоду, яка має на увазі відмову мін'юсту від претензій. Видання вказує, що офіційно про неї може бути оголошено вже найближчими днями. Представники Credit Suisse поки відмовляються від коментарів.

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Як зазначає The Wall Street Journal, експерти мін'юсту США в даний час також проводять консультації з представниками Федеральної резервної системи, що виконує в США функції центрального банку, з метою домогтися гарантій того, що дана угода не змусить Credit Suisse піти з американського ринку і не завдасть шкоди економіці США.