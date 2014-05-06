Долар на міжбанку піднявся до 11,90 грн

У вівторок, 6 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 11,5000/11,9000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,9660/16,5250.

Ціни на російський рубль піднялися до 0,3226/0,3338.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3884/86 (понеділок - 1,3873/75).

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Як повідомляв УНІАН, на закриття торгів на міжбанку в понеділок, 5 травня, цінові рівні по долару-гривні піднялися до 11,6500/11,8500.

Цінові показники по євро-гривні досягли рівня 16,1615/16,4450.

Ціни на російський рубль досягли рівня 0,3238/0,3295.

Нацбанк у понеділок на ринок не виходив.