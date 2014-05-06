Португалія офіційно вийшла з міжнародної антикризової програми

Португалія офіційно вийшла з-під дії міжнародної антикризової програми.

Про це заявив за підсумками планового засідання Єврогрупи її голова Єрун Дейсселблум, повідомляє Прайм.

"Ми повністю підтримуємо рішення уряду Португалії про завершення програми", - підкреслив він.

Термін дії програми трирічної антикризової макрофінансової допомоги зони євро і МВФ для Португалії закінчується 17 травня. Лісабон прийняв рішення не просити міжнародних кредиторів про додаткову допомогу.

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2 травня це рішення ухвалила експертна "трійка" міжнародних кредиторів (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ). Португалія поряд з Грецією, Ірландією і Кіпром отримала допомогу міжнародних кредиторів для порятунку від дефолту в розпал кризи суверенної заборгованості в зоні євро.

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Обсяг програми склав 78 млрд євро. Португалія стала другою після Ірландії країни, яка повернулася на міжнародні фінансові ринки, зі схвалення Єврогрупи, ЄЦБ і МВФ.