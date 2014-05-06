МВФ прогнозує зростання доходів бюджету України до 677 млрд гривень

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання прибуткової частини державного бюджету України за підсумками 2014 року до 677,3 млрд грн за одночасного зростання витратної частини до 755,3 млрд грн, що істотно перевищує закладені урядом показники у 475,3 млрд грн і 546,2 млрд грн відповідно.

Як наголошується у спеціальному дослідженні МВФ щодо України, оприлюдненому на сайті організації, ці показники можуть бути досягнуті у рамках програми реформ, які схвалені і запроваджуються урядом України і підтримані фахівцями Фонду.

Зокрема, у МВФ прогнозують, що ключовою складовою доходів стануть податкові надходження, які зростуть майже втричі порівняно з показником 2013 року і становитимуть 601,9 млрд грн. Основною складовою податкових надходжень стане податок на прибуток і податок з доходів (прогноз надходжень становить 125,6 млрд грн), єдиний соцвнесок (200 млрд грн), ПДВ (146,1 млрд грн) і акциз (46,8 млрд грн).

Основну частину витрат – 718,8 млрд грн становитимуть поточні витрати, що включають всі соціальні виплати, пенсії, субсидії підприємствам і закупівлю товарів і послуг.

Крім того, МВФ прогнозує скорочення дефіциту бюджету Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 50,4 млрд грн.

Раніше МВФ прогнозував, що політика скорочення державних витрат, зокрема замороження зарплат, пенсій і бюджетних субсидій, дозволить українському уряду за підсумками 2014 року заощадити близько 2% ВВП країни. Водночас, у МВФ позитивно оцінили ефект збільшення доходів бюджету. Зокрема, за оцінками фахівців Фонду, політика уряду щодо збереження податкових ставок і розширення податкової бази дозволить підвищити доходи країни на 1,3% ВВП. Ключовими статтями поповнення прибуткової частини бюджету були названі: скасування пільги з ПДВ для експортерів зерна (0,3% ВВП), збільшення плати за користування надрами (0,1% ВВП) і землею (0,3% ВВП), введення ПДВ на ліки (0,1% ВВП), а також боротьба з тіньовим сектором і ухиленням від сплати податків (0,4% ВВП).

МВФ є ключовим кредитором України. У ніч на 1 травня Рада директорів Фонду схвалила дворічну програму кредитування економіки України загальним обсягом 17 млрд дол., з яких 7,4 млрд дол. Можуть надійти в Україну вже поточного року.