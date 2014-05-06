На сході України продовжується відтік депозитів

Національний банк відзначає поступову стабілізацію ситуації на депозитному ринку й зменшення темпів відпливу коштів із депозитних рахунків практично по всій Україні, повідомляється на сайті регулятора.

«Після трьох місяців суттєвого емоційного напруження вкладників, у квітні поточного року ситуація щодо відпливу коштів з депозитних рахунків громадян стабілізувалася практично по всій Україні», - мовиться в повідомленні.

За інформацією НБУ, з початку місяця станом на 29 квітня спостерігається приріст депозитів фізичних осіб у Вінницькій, Житомирській, Київській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях – зростання становило до 1,5%.

Згідно з повідомленням, значно скоротилися темпи відпливу вкладів у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Тернопільській областях – близько мінус 1,5%.

«З огляду на суспільно-політичну нестабільність складною ситуація на депозитному ринку залишається в східних областях країни, де триває відплив коштів з депозитних рахунків громадян», - зазначається в повідомленні.

За даними НБУ, в Донецькій, Луганській і Харківській областях відплив депозитів із початку квітня становив 4,6%, 4,4% і 4% відповідно.

«З початку року гострою проблема відпливу вкладів стала в регіонах із надмірно емоційним соціально-політичним фоном. Найбільший відплив спостерігався в східних областях і Автономній Республіці Крим. Так, станом на 29 квітня в АРК депозити скоротилися на 41%, у Луганській і Донецькій областях - на 21% і 19% відповідно», - йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні зазначається, що у протилежність цим регіонам динаміка відпливу вкладів у більшості областей була значно нижчою - на рівні 10-13%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у березні цього року знизився на 3,2%, до 379,5 млрд грн у національній валюті і на 7,1%, до 26,5 млрд дол. у іноземній валюті.

За інформацією Нацбанку, грошово-кредитний ринок у березні продовжував відчувати вплив суспільно-політичної напруженості в країні, але темпи відпливу коштів у національній валюті з депозитних рахунків банків уповільнилися.



