«ПриватБанк» відновив роботу відділень у Луганській області

Сьогодні, 6 травня, відновили роботу відділення «Приватбанку» в Луганській області завдяки підтримці місцевої громадськості, повідомила УНІАН прес-служба банку з посиланням на керівника Луганської філії Едуарда Мізіна.

У повідомленні підкреслюється, що головне завдання для банку в регіоні - своєчасне забезпечення виплати пенсій, соціальної допомоги та зарплат працівникам, а також забезпечення безперебійної роботи бізнесу та інфраструктури міста. У той же час, стабільна робота банку буде можлива тільки в умовах відсутності ризику для життя клієнтів і співробітників.

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Керівник Луганської філії повідомив, що робота банку в подальшому буде залежати від порядку в регіоні і спільних зусиль співробітників банку, місцевих жителів і властей. «Безпечна робота наших відділень є запорукою нормальної життєдіяльності області, її жителів, - зазначив Мізін. - Сьогодні від безперебійної роботи банку залежить своєчасне отримання зарплат, пенсій і соціальних допомог, нормальне життя мільйонів людей».

Як повідомляв УНІАН, ряд українських банків з початку травня призупинили роботу своїх відділень на сході України у зв'язку із загостренням конфлікту в регіоні.

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Нагадаємо, що з середини квітня озброєні проросійські активісти захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області і в Луганську. У зв'язку з цим в.о. президента України Олександр Турчинов ініціював проведення антитерористичної операції в регіоні, активна фаза якої розпочалася 2 травня.