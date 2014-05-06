Долар на міжбанку зріс до 12 грн

У вівторок, 6 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5000/11,9000, на 12:00 ціни піднялися до 11,7000/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Рынок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9660/16,5250, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2895/16,7130.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3226/0,3338, на 12:00 ціни зросли до 0,3281/0,3365.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3884/86, а на 12:00 підвищилися до 1,3923/25.

Читайте такожМВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, на закриття торгів на міжбанку в понеділок, 5 травня, цінові рівні по долару-гривні піднялися до 11,6500/11,8500.

Цінові показники по євро-гривні досягли рівня 16,1615/16,4450.

Ціни на російський рубль досягли рівня 0,3238/0,3295.

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.