ОЕСР знизила прогноз зростання ВВП Росії

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) прогнозує, що зростання ВВП Росії в 2014 році сповільниться до 0,5% з 1,3% в 2013 році. Про це йдеться в травневому прогнозі організації, передає Прайм.

При цьому в 2015 році ОЕСР передбачає прискорення темпів зростання до 1,8%.

Крім того, в 2014 році організація очікує інфляцію в Росії на рівні 6% і 4,6% в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН,МВФ знизив прогноз зростання російської економіки на 2014 і 2015 роки до 0,2% і 1% відповідно.

Ще на початку квітня експерти прогнозували, що за нинішній рік економіка Росії зросте на 1,3%, тепер прогнозний показник опущений до 0,2%.

За словами глави місії МВФ в Росії, радника Європейського управління МВФ Антоніо Спілімберго, економіка Росії вже перебуває в рецесії, зниження темпів зростання відбувається два квартали поспіль.

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Також МВФ прогнозує відтік капіталу з РФ в 2014 році на рівні 100 млрд дол., причому більша частина нинішнього відтоку капіталу пов'язана з конвертацією рубля в інші валюти.

За словами Спілімберго, побоювання посилення санкцій можуть бути набагато чутливішими для економіки Росії, ніж самі санкції.

