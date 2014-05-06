Росія через санкції щомісяця втрачає десятки мільярдів - глава МЗС Німеччини

Росія через запровадження Заходом санкцій щомісяця втрачає десятки мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza.

"Важко відрізнити наслідки санкцій від ефекту стурбованості світового бізнесу. Але фактом є те, що через конфлікт Росія щомісяця втрачає десятки мільярдів доларів. Отже, платить дорого", - сказав він.

"Проте я не можу прогнозувати, чи вистачить цього, щоб схилити Росію до стабілізації ситуації в Україні разом з Європою", - зазначив Штайнмаєр.

Міністр також не став робити прогнозів щодо шансів проведення запланованих на 25 травня президентських виборів в Україні. На його думку, Росія повинна сама бути в них зацікавлена, щоб підтвердити легітимність української влади. "Ситуація кепська, і ми не знаємо, чи до того часу (25 травня) покращиться", - сказав Штайнмаєр.

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Він додав, що сприятиме вирішенню кризи в Україні може ОБСЄ, яка має позитивний досвід врегулювання багатьох криз.

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"Немає гарантії, але вірю, що у випадку України теж є шанс (позитивного рішення). Хоча це буде тривати довго", - зазначив глава німецького МЗС.

