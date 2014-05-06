Долар на міжбанку сьогодні зупинився на 12 гривнях

У вівторок, 6 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5000/11,9000, на 12:00 ціни піднялися до 11,7000/12,0000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9000/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9660/16,5250, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,2895/16,7130. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,5830/16,7285.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3226/0,3338, на 12:00 ціни зросли до 0,3281/0,3365. На закриття торгів ціни досягли максимуму 0,3318/0,3375.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3884/86, а на 15:00 підвищилися до 1,3938/40.