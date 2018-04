В Обами радять американським топ-менеджерам проігнорувати «російський Давос»

Адміністрація Барака Обами рекомендує топ-менеджерамнайбільших світових компаній не відвідувати Санкт-Петербурзький економічний форум 21-23 травня. Про це повідомляє ТАР-ТАСС з посиланням на The New York Times.

За даними видання, із закликом до голів компаній не брати участь в форумі звернулися міністр фінансів США Джек Лью і старший радник президента США Барака Обами Валері Джарретт: "Ми не говоримо, що робити, але це (участь у ПМЕФ) буде виглядати недобре".

Від участі в ПМЕФ вже відмовилися голови Alcoa Inc Клаус Кляйнфельд і Visa Inc Чарлі Шарф. На форумі їх замінять високопоставлені російські менеджери. Із списку учасників форуму також зникли імена керівників PepsiCo Inc. Індри Нуйі і голови Citigroup Inc. Майкла Корбата. За даними The New York Times, "нульові шанси" на приїзд у Росію голови Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.

За словами міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва, на кінець квітня участь у ПМЕФ підтвердили понад 20 іноземних офіційних делегацій. За його словами, кількісний і якісний склад учасників ПМЕФ-2014 буде не гіршим, ніж минулого року.

За даними з матеріалів організаторів ПМЕФ-2014, всього було запрошено іноземні офіційні делегації з 123 країн, підтвердили свою участь на сьогоднішній день 26. Серед тих, хто не підтвердив участь були: США, Великобританія, Франція, Канада, Австрія, Японія, Швеція, а також Україна, Білорусь і Казахстан. Підтвердили участь Австралія, Ангола, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Ірак, Італія, Кувейт, Латвія, Люксембург, Марокко, Мексика, Намібія, Норвегія, ОАЕ, Перу, Таїланд, Чилі, Еквадор, Ефіопія, ПАР, а також з країн СНД Азербайджан, Киргизстан, Абхазія, Узбекистан.

Петербурзький міжнародний економічний форум, який називають "російським Давосом", проводиться з 1999 року за ініціативою уряду РФ і "Газпрому" і на даний момент є одним із найбільших тематичних заходів у Росії. Бюджет ПМЕФ в 2014 році складе близько 1 млрд рублів.

