Українські банки відновлюють роботу відділень на сході України.

Згідно з повідомленням прес-служби державного “Ощадбанку”, 6 травня всі відділення банку відновили роботу в Слов'янську і Краматорську. Всі установи «Ощадбанку» в Донецькій області працюють у звичному режимі.

Як повідомила прес-служба «Приватбанку», відділення банку в Луганській області завдяки підтримці місцевої громадськості 6 травня також відновили роботу.

Прес-служба «Райфайзен Банку Аваль» повідомила, що більшість відділень банку в регіоні працюють у звичному режимі. Водночас у прес-службі зазначили, що рішення про роботу відділень на сході України переглядаються щодня.

«Так, станом на 6 травня клієнтів обслуговують 35 відділень або 60% всіх установ «Райффайзен Банку Аваль» в Донецькій області. Рівень доступності банкоматної мережі в цій області становить 94%. Щодо Луганської області, то тут у звичному режимі функціонують 22 відділення, що становить 85% установ «Райффайзен Банку Аваль» в цій області, 91% банкоматів тут працюють без збоїв», - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня з метою гарантування безпеки персоналу і клієнтів у період активної фази АТО на сході України, українські банки припиняли роботу деяких відділень.