Банки допоможуть призовникам погасити проценти і дадуть відстрочку по кредитах

Національний банк України за участю банківських об'єднань і банків запропонував кілька можливих варіантів допомоги у відповідь на звернення Кабінету міністрів і генерального штабу Збройних сил про допомогу призовникам у погашенні кредитів на період оборони країни, повідомляється на сайті НБУ.

У повідомленні зазначається, що керівництво й трудовий колектив Нацбанку, а також інші представники банківської системи, підтримали звернення керівництва держави та армії й готові надати допомогу в обслуговуванні кредитів захисникам української землі та народу.

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Зокрема, банкіри запропонували компенсацію відсотків за кредитами, часткове погашення відсотків і відстрочення погашення кредитів. При цьому вид допомоги буде обрано для кожного окремого випадку.

Нацбанк повідомив, що допомоги потребують близько 2500 військовослужбовців, які не мають можливості обслуговувати кредити вчасно і в повному обсязі, оскільки проходження військової служби відбувається в польових умовах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з указом в.о. президента України "Про часткову мобілізацію" № 4466, схваленим Верховною Радою України 17 березня, в Україні оголошено часткову мобілізацію у зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруженості в Криму та місті Севастополі.