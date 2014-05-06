ЄБРР призначив керуючого директора у країнах Східної Європи і Кавказу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) створив позицію керуючого директора у країнах Східної Європи та Кавказу для зміцнення й розширення діяльності ЄБРР у Білорусі, Молдові, Україні, Вірменії, Азербайджані та Грузії, повідомляється на сайті банку.

ЄБРР призначив на цю посаду Франсуа Маліже, який приступив до виконання своїх обов'язків із 1 травня, й переїде з Лондона до Києва наприкінці цього року.

«Франсуа Маліже поєднує навички й досвід роботи в приватному секторі та ключових секторах діяльності ЄБРР. Ці навички підтверджують його виняткову компетентність для цієї нової позиції, створення якої підкреслює важливість цього регіону для банку. Я впевнений, що він сприятиме суттєвому внеску ЄБРР в економічні досягнення цих країн», - наводяться в повідомленні слова першого віце-президента ЄБРР Філіппа Беннетта.

Також повідомляється, що Маліже є громадянином Франції, працює в ЄБРР із лютого 2010 року і за останні чотири роки успішно організував роботу фінансових установ ЄБРР у країнах Західних Балкан, Східної Європи, Туреччини, південної та східної частини Середземномор'я.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 квітня 2014 року банк узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,9 млрд євро (12,2 млрд дол.) у рамках 326 проектів в Україні.

Рішення про відновлення кредитування в держсекторі України ухвалено радою директорів ЄБРР 25 березня. Банк має намір інвестувати в економіку України близько 1 млрд євро щорічно.