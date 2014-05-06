Євросоюз виділяє по 30 млн євро Грузії та Молдові
Європейський Союз додатково виділяє по 30 млн євро допомоги Грузії та Молдові для підготовки втілення положень угод про асоціацію, які мають бути підписані у червні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, кошти виділяються у тому числі для того, аби товари, які виробляються у цих державах, могли легше потрапляти на ринок Євросоюзу.
"Грузія та Республіка Молдова справді віддані карколомним змінам у відносинах з Європейським Союзом, які спираються на спільні основоположні цінності. Угоди про асоціацію зроблять ці зміни можливими і відкриють простір для тісніших торговельних зв'язків з європейським ринком. Наша допомога сприятиме цьому процесу", - сказав комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.
Як повідомляє Єврокомісія, кошти для Молдови будуть спрямовані на підтримку малого бізнесу і приведення національного законодавства до стандартів ЄС, а також на посилення експортного потенціалу економіки. Кошти для Грузії підуть на допомогу державним установам, відповідальним за втілення Угоди про асоціацію, а також на захист національних та інших меншин.
У рамках програми "Східного партнерства" Грузія, Молдова та Україна отримають у 2014 році 100 млн євро. Україна отримає 40 млн євро, про що Єврокомісія повідомила наприкінці квітня.
ЄС планує підписати угоди з Грузією та Молдовою до кінця червня. Політичну частину Угоди про асоціацію з Україною було підписано у березні, а економічні положення, включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, планується підписати після президентських виборів 25 травня.