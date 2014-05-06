Євросоюз виділяє по 30 млн євро Грузії та Молдові

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, кошти виділяються у тому числі для того, аби товари, які виробляються у цих державах, могли легше потрапляти на ринок Євросоюзу.

"Грузія та Республіка Молдова справді віддані карколомним змінам у відносинах з Європейським Союзом, які спираються на спільні основоположні цінності. Угоди про асоціацію зроблять ці зміни можливими і відкриють простір для тісніших торговельних зв'язків з європейським ринком. Наша допомога сприятиме цьому процесу", - сказав комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Як повідомляє Єврокомісія, кошти для Молдови будуть спрямовані на підтримку малого бізнесу і приведення національного законодавства до стандартів ЄС, а також на посилення експортного потенціалу економіки. Кошти для Грузії підуть на допомогу державним установам, відповідальним за втілення Угоди про асоціацію, а також на захист національних та інших меншин.

У рамках програми "Східного партнерства" Грузія, Молдова та Україна отримають у 2014 році 100 млн євро. Україна отримає 40 млн євро, про що Єврокомісія повідомила наприкінці квітня.

ЄС планує підписати угоди з Грузією та Молдовою до кінця червня. Політичну частину Угоди про асоціацію з Україною було підписано у березні, а економічні положення, включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, планується підписати після президентських виборів 25 травня.