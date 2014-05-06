Інфляція за місяць прискорилася у 1,5 разу

Інфляція в Україні в квітні порівняно з березнем 2014 року становила 3,3% і таким чином прискорилася порівняно з попереднім місяцем у 1,5 рази, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, в річному вираженні (проти квітня 2013 року) інфляція прискорилася до 6,9%, з початку 2014 року (квітень 2014 року до грудня 2013 року) - до 6,4%.

З урахуванням тимчасової окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополя Держстат наводить вищі оцінки зростання споживчих цін в Україні: у квітні порівняно з березнем ціни зросли на 3,4%, з початку року – на 6,5%. Зокрема, на продукти харчування ціни зросли на 4,4% і 8,8%, відповідно.

Як повідомляє Держстат, у квітні проти березня 2014 року найбільше подорожчали паливо і масла - на 18,1% (проти квітня 2013 року - на 33,6%), овочі - на 14,3% (32,4%), фрукти - на 13,5% (11,4%), фармацевтична продукція - на 9,1% (16,2%), цукор - на 7% (58,8%), риба і продукти з риби - на 6,5% (9%).

Зниження цін зафіксоване лише на яйця - на 7,6% (зростання на 9,8%), гарячу воду і опалення – на 2,1% (1,8%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року становила 2,2%, у річному вираженні (проти березня 2013 року) - 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - 3%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Нагадаємо, що уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.