НБУ заборонив банкам працювати в окупованому Криму

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

"Правління НБУ був змушене 6 травня 2014 прийняти рішення (тимчасово до закінчення окупації) припинити подальшу діяльність українських банківських установ та їх відокремлених підрозділів на зазначеній території" , - вказується в повідомленні.

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ № 260.

Згідно з повідомленням, центральний банк затвердив таке рішення, оскільки не має можливості здійснювати банківське регулювання та нагляд, валютний контроль та державний фінансовий моніторинг за діяльністю банків в Криму.

"Окупація території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя порушила роботу банківської системи в регіоні, що призвело до виникнення загрози інтересів вкладників та інших кредиторів банків", - підкреслюється в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що подальше функціонування банків в умовах окупації буде порушенням законодавства України у зв'язку з неможливістю виконання такими банками та їх підрозділами вимог законодавства України: з урахуванням цього багато банків фактично вже були змушені призупинити або припинити свою діяльність в Криму.

У НБУ нагадали, що відповідно до закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України відповідальність за відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації юридичним і фізичним особам у повному обсязі покладаються на державу, яка здійснює окупацію.