Україна у травні може отримати з-за кордону майже $6 млрд допомоги

Обсяги фінансової допомоги, яку Україна отримає в цьому місяці з-за кордону, можуть досягти $5,9 млрд.

Такий прогноз представив помічник міністра фінансів США Деніел Глейзер, передає ИТАР-ТАСС.

Виступаючи в комітеті з закордонних справ сенату Конгресу США на слуханнях, присвячених ситуації в Україні, він повідомив, що "у травні Україні буде надана фінансова підтримка, оцінювана в цілому у $5,9 млрд".

Міжнародний валютний фонд (МВФ), як очікується, виділить $3,2 млрд із цієї суми, зазначив Глейзер, який курирує питання боротьби з фінансуванням тероризму і фінансової розвідки. Решта $2,7 млрд повинні асигнувати "США, ЄС, Світовий банк (СБ), Японія і Канада", заявив американський фахівець.

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При цьому він повторив слідом за іншими посадовими особами США, що в цілому Захід планує надати Україні в якості фінансової допомоги $27 млрд протягом 2 років. Мова йде про гроші МВФ, СБ, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, США, ЄС, Канади "і, можливо, інших донорів, що діють на двосторонній основі", - пояснив Глейзер.