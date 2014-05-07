США відмовляються від переговорів з Росією про збір податкової інформації

Вашингтон через політичні розбіжності щодо України не збирається відновлювати з Москвою переговори про приєднання російських банків до американського режиму збору податкової інформації FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, "Закон про дотримання податкових вимог стосовно закордонних рахунків").

Про це повідомив у вівторок помічник міністра фінансів США Деніел Глейзер, пише Прайм.

Виступаючи в комітеті з закордонних справ сенату Конгресу США на слуханнях, присвячених ситуації в Україні, Глейзер заявив, коментуючи питання про режим FATCA стосовно до діалогу Москви і Вашингтона, що "у Міністерства фінансів США на даному етапі немає наміру відновлювати переговори з Росією". При цьому Глейзер, який курирує питання боротьби з фінансуванням тероризму і фінансової розвідки, уточнив, що "є окремі російські банки, які змогли задовольняти вимоги FATCA". "Це добре, оскільки дає змогу США отримувати інформацію про платників податків", - зазначив представник Мінфіну.

Згаданий закон передбачає, що іноземні фінансові установи повинні укласти угоди з федеральним податковим відомством США - Службою внутрішніх доходів (СВД) - з метою виявлення рахунків американських платників податків та інформування про них.

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Крім того, відповідаючи на питання про можливість використання Вашингтоном проти Москви санкцій, які торкнулися роботи платіжних систем Visa і MasterCard в Росії, Глейзер визнав, що ця ідея, "безумовно, є одним із важелів впливу".

"У нас знайдеться кілька трюків... У нас є різні економічні та фінансові важелі впливу на Росію", - стверджує Глейзер. При цьому він наголосив, що влада США ретельно з'ясовує зараз, "які наявні інструменти" і як їх можна використовувати "найефективнішим способом".