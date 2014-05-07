Долар на міжбанку зріс до 12,20 грн

У середу, 7 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - до 11,8000/12,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,4270/16,9860.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3322/0,3434.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3925/27 (вівторок - 1,3884/86).

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5000/11,9000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9000/12,0000.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9660/16,5250. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,5830/16,7285.

Нацбанк у вівторок на ринок не виходив.