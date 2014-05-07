МВФ перерахував Україні перший транш кредиту на $3,2 млрд

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в об'сязі 3,19 млрд дол. у рамках виконання раніше схваленої дворічної програми співробітництва, повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України.

«Так, ми одержали транш 3,19 млрд», - повідомили в прес-службі, відповідаючи на запит агентства.

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Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що Україна чекає перший транш кредиту в період з 5 по 8 травня.

Дворічну програму співробітництва між Україною і МВФ в обсязі 17 млрд дол. було схвалено радою директорів фонду в ніч на 1 травня.

МВФ є ключовим кредитором України. Активні переговори з Фондом були відновлені із зміною уряду – в березні поточного року. Нова дворічна програма співробітництва є безпрецедентною за обсягами кредитування для України. У той же час, умови отримання кредиту є жорсткими: у поточному році МВФ має намір тричі провести оцінку економічних перетворень в країні, яка включатиме не лише моніторинг ситуації, а й також аналіз результатів роботи ключових міністерств і відомств, включаючи Мінфін, Нацбанк, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Державну податкову і Митну служби. Також МВФ проаналізує ефект вже ухвалених урядом рішень про підвищення тарифів на газ і тепло для населення, перехід на політику гнучкого валютного курсу, зміну підходів і організації в системі державних закупівель.

У разі, якщо МВФ визнає результати роботи уряду в частині проведення економічних реформ задовільними, Україна зможе за підсумками 2014 року одержати від МВФ у цілому 7,4 млрд дол., а також розмістити державні бонди на загальну суму 3 млрд дол. Крім того, Україна дістане доступ до міжнародної фінансової допомоги, яка вже обіцяна урядами країн Євросоюзу, США і Японії, а також міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Світовий Банк і Європейський Банк реконструкції та розвитку.