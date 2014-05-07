Крим переходить на безготівкові розрахунки в рублях

У Криму всі безготівкові операції з 6 травня здійснюються тільки в офіційній валюті Росії – рублях, повідомила прес-служба нелегітимної Ради міністрів Криму з посиланням на "першого віце-прем'єра Радміну" Рустама Теміргалієва.

За словами чиновника, через припинення роботи українських банків на півострові можливість забезпечення обігу гривні стає неможливою.

«Жодних проблем кримська економіка у зв'язку з діями Нацбанку України не зазнає. Ми були до цього готові. Для плавного переходу на розрахунки в рублях населення упродовж необмеженого періоду часу зможе обміняти гривню на рубль за курсом Центрального банку Росії у будь-якій банківській установі. Готівкова гривня буде в обігу ще близько місяця», - сказав Теміргалієв.

За даними Радміну, в регіоні відкрито 207 відділень російських банків. Ще 51 з'явиться ближчим часом. Понад 23 тисячі юридичних осіб вже відкрили рублеві рахунки в банківських установах.

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Нагадаємо, 6 травня Нацбанк вирішив припинити роботу українських банків у Республіці Крим і місті Севастополі тимчасово – «до закінчення окупації».

Ще з березня українські банки почали припиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.