«ПриватБанк» відновив роботу відділень у Донецьку

«ПриватБанк» 7 травня відновив обслуговування клієнтів у всіх своїх відділеннях в Донецьку і ряді інших міст області, повідомила УНІАН прес-служба банку з посиланням на керівника Донецького регіонального управління Юрія Акуленка.

Він повідомив, що в Донецьку відновлена також штатна робота банкоматної мережі - клієнтів обслуговують всі банкомати, вцілілі від атак паліїв і вандалів. За словами Акуленка, банк відновлює обслуговування клієнтів у всіх районах Донецька, а також у Маріуполі та Краматорську, де криміногенна ситуація дозволяє забезпечити елементарну безпеку клієнтів і працівників банку.

За даними служби безпеки банку, тільки за останні 4 дні злочинцями в Донецькій області спалені і зруйновані 19 банкоматів, піддалися нападам і вандалізму 14 відділень, викрадено 12 броньованих інкасаторських автомобілів.

"ПриватБанк" звертається до всіх розсудливих людей регіону із закликом припинити насильство і сісти за стіл переговорів. Від дестабілізації ситуації в першу чергу страждають найбільш незахищені люди. Стабільна робота банку буде можлива лише в тих містах регіону, де відсутній ризик для життя клієнтів і співробітників", - зазначив Акуленко.

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Як повідомляв УНІАН, низка українських банків з початку травня призупинили роботу своїх відділень на сході України у зв'язку із загостренням конфлікту в регіоні.

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З середини квітня озброєні проросійські активісти захопили адмінбудівлі у ряді міст Донецької області і в Луганську. У зв'язку з цим в.о. президента України Олександр Турчинов ініціював проведення антитерористичної операції в регіоні, активна фаза якої розпочалася 2 травня.

