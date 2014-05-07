Кремль визнав, що багато компаній США відмовилися від участі в «російському Давосі»

У Кремлі визнали, що багато компаній зі США відмовилися брати участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який позиціонується в Росії як «російський Давос».

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».

«Програма не коректується, підготовка триває, як і було заплановано. Все йде за планом. Дійсно, наскільки нам відомо, багато компаній США зіткнулися з прямим безпрецедентним тиском, з таким гнітом. Вони ухвалюють рішення, їхати чи не їхати на форум, але не по своїй волі. Ми ставимося до цього з розумінням», - сказав Пєсков.

Водночас він зазначив, що "компанії з країн Європи, Близького Сходу мають намір взяти участь у форумі".

Черговий, 18-й Петербурзький міжнародний економічний форум, що є ключовим російським майданчиком для дискусії про стан і перспективи вітчизняної і світової економіки, відбуватиметься 22-24 травня.

Напередодні газета New York Times написала, що помічники президента США Барака Обами переконують керівників американських корпорацій відмовитися від участі в ПМЕФ через політику РФ стосовно України. Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Бєляков підтвердив, що про відмову приїхати до Петербургу заявили близько 15% компаній, що реєструються для участі у форумі.

Відносини між США і Росією ускладнилися після окупації російськими військами українського Криму, а також підтримки РФ сепаратистів і терористів у Донецькій і Луганській областях України.



