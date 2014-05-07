Долар на міжбанку піднявся до 12,30 грн

У середу, 7 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,2000, на 12:00 ціни піднялися до 11,9000/12,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,4270/16,9860, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,5535/17,1160.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3322/0,3434, на 12:00 ціни зросли до 0,3349/0,3462.

У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 35.4905 (+0.0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3925/27, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Читайте такожПонад $1 млрд від МВФ піде у резерви Нацбанку

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,5000/11,9000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,9000/12,0000.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9660/16,5250. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,5830/16,7285.

Нацбанк у вівторок на ринок не виходив.